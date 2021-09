L’AQUILA, STADIO GRAN SASSO D’ITALIA: UNA CABINA STAMPA INTITOLATA AL GIORNALISTA ALESSANDRO ORSINI

L’AQUILA – A cinque anni dall’inaugurazione dell’impianto sportivo del “Gran Sasso d’Italia”, una nuova cabina stampa intitolata alla memoria di Alessandro Orsini.

L’inaugurazione ci sarà mercoledì 6 ottobre, alle 19, nell’immediato pre-gara di L’Aquila 1927 – Virtus Cupello.

“Come già avvenuto per l’installazione delle nuove panchine, per il ripristino degli spogliatoi Settore Giovanile e per la sistemazione della sala stampa ‘Franco Giancarli’, i costi di progettazione e realizzazione dell’opera sono stati interamente sostenuti dalla nostra, vostra L’Aquila 1927. Che, aggiungiamo, continuerà ad investire su una struttura che tratta come casa propria ma che è patrimonio della collettività”, si legge in una nota.

“Abbiamo ritenuto doveroso intitolare la nuova tribuna stampa ad Alessandro, storica firma del quotidiano ‘Il Messaggero’ e tra i migliori esempi della storia del giornalismo abruzzese, nonché personaggio di grande spessore umano, legatissimo alla sua L’Aquila, città di cui è stato un punto di riferimento”.

“Scomparso a causa di un male incurabile nel maggio 2009, ha lasciato un ricordo indelebile anche nei cuori dei tifosi rossoblù a cui per anni ha raccontato le vicende sportive relative alla squadra del cuore. Il suo esempio e la sua passione permangono tutt’oggi grazie ai tanti allievi che ha lasciato e che siederanno nel nuovo spazio, primo tra tutti il figlio Alberto, oggi giornalista Rai”.