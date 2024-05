L’AQUILA: CAMBIA LA CIRCOLAZIONE PER I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA PETTINO E IL TORRIONE

L’AQUILA – Per consentire la realizzazione dei lavori di pubblica utilità finalizzati al ripristino della pavimentazione stradale a seguito delle opere di interramento dell’elettrodotto Terna, tra i quartieri di Pettino e del Torrione, il servizio Viabilità del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza per regolamentare il traffico veicolare su un tratto di Via Antica Arischia, tra Via Peltuinum e Via Piccinini, nelle giornate del 3 e 4 giugno prossimi.

Lunedì 3 giugno e martedì 4 giugno, pertanto, sono previsti i seguenti provvedimenti: istituzione del senso unico alternato su Via Antica Arischia Tra Via Peltuinum e Via Piccinini regolamentato da movieri; disattivazione semaforo Via Piccinini/Via Antica Arischia/Via Confalonieri.