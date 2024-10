L’AQUILA: FINTO VENDITORE PORTA A PORTA TENTA RAGGIRO AD ANZIANA, DENUNCIATO PREGIUDICATO

L’AQUILA – Non solo aggressioni e furti, anche incursioni nelle case da parte di sedicenti venditori porta a porta tra le numerose insidie della malavita che nell’ultimo periodo si moltiplicano all’Aquila: è il recente caso di un pregiudicato, secondo le prime informazioni vicino a cosche mafiose, che è andato a bussare alla porta di una anziana signora che abita nel quartiere del Torrione, in pieno centro, con la scusa di vendere libri ma in realtà per truffarla o derubarla.

La donna, grazie all’intervento di amici e parenti, è riuscita a dissuadere l’uomo dal suo intento e mandarlo via ma ha anche presentato una denuncia alle forze dell’0rdine.

Poi, consapevole del rischio corso, è andata nella chiesa parrocchiale di Santa Chiara per pregare come modo per riprendersi dallo spavento. Il messaggio che promana dai residenti è quello di “non aprire mai la porta di casa a nessuno a meno che non si sia certissimi della sua identità”.

La città è comunque costellata di episodi, un tempo impensabili quanto a frequenza, come i furti nelle abitazioni: l’ultimo, in via Mausonia, ha fruttato un bottino considerevole, di decine di migliaia di euro.