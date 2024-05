L’AQULA: TOMASSONI, “TERMINAL BUS COLLEMAGGIO NON HA NEANCHE I BAGNI, TURISTI IN DIFFICOLTA'”

L’AQUILA – “Domenica di maggio. Arrivano in città quattro bus di turisti, parcheggiano al Terminal di Collemaggio. Dopo un lungo viaggio, per molti di loro c’è necessità di usufruire dei servizi igienici. E qui l’amara scoperta: porta chiusa, bagni inutilizzabili al Terminal, con annessa vergogna dei locali che non sanno, non possono dare loro spiegazioni dinanzi a cotanta ‘inaccoglienza’. La piccola (piccolissima) fortuna, dovendo recarsi a visitare Collemaggio, è quella di rimediare alle loro incombenze al Parco del Sole, ma solo dopo una bella camminata. E per tutti gli altri che partono e arrivano lì ogni giorno? E per chi gode del centro storico? Basta forse istallare 4 Sebac solo per l’iniziativa di turno, alla buona e davanti ad attività commerciali aperte?!”.

A polemizzare, in un post sul suo profilo Facebook, è Alessandro Tomassoni, consigliere comunale di opposizione all’Aquila.

“Senza tralasciare l’erba alta due metri ovunque da settimane, sia in città che nelle frazioni… Puoi fare tutti gli eventi che vuoi ma se non dai i servizi essenziali a cittadini e turisti conta poco essere “‘la città di…’ se il biglietto da visita è poi questo. L’ordinario prima dello straordinario. ‘A bboni cunti…’ non ci prezziamo proprio”, conclude Tomassoni.