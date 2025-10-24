L’AREA DEL GRAN SASSO NEGLI SCATTI DI MAURIZIO ANSELMI: MOSTRA E INCONTRO CON L’AUTORE ALL’AQUILA

24 Ottobre 2025 09:31

L'Aquila - Cultura

L’AQUILA – Sono esposte all’Aquila dal 23 al 26 ottobre le fotografie di Maurizio Anselmi, ambasciatore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La mostra si inserisce nel programma degli eventi culturali di “L’Aquila città di montagna. Tra Cime e Mondi”, rassegna che offrirà  iniziative sportive e a tema alpinistico per la promozione dell’Abruzzo interno e appenninico con  riferimento  in Piazza del Duomo-





Nella sede di Le Cancelle la Mostra è aperta con orario 10.00 -13.00 e 16.00 – 19.00 dal 23 al 26 Ottobre. L’incontro con l’autore per il pubblico e i partecipanti a “L’Aquila città di montagna”  si terrà  domenica 26 ottobre alle ore 17.30 alle Cancelle in via Simeonibus all’Aquila a cura dell’associazione culturale Cantiere Cultura.

Moderatore Massimo Alesii, vice presidente dell’Associazione Cantiere Cultura.

 

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AREA DEL GRAN SASSO NEGLI SCATTI DI MAURIZIO ANSELMI: MOSTRA E INCONTRO CON L’AUTORE ALL’AQUILA
    L'AQUILA - Sono esposte all’Aquila dal 23 al 26 ottobre le fotografie di Maurizio Anselmi, ambasciatore del Parco Nazionale del Gra...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: