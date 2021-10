L’ARMINUTA: DOPO FESTIVAL ROMA, ANTEPRIMA A PESCARA PER FILM TRATTO DA LIBRO DI PIETRANTONIO

PESCARA – Dopo il largo consenso di pubblico avuto con la partecipazione di Nanni Moretti alla proiezione del suo film “Tre Piani”, continuano i grandi eventi cinematografici al Cineteatro Massimo di Pescara. Mercoledì 20 ottobre, infatti, sarà proiettato in anteprima nazionale il film “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito, tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio vincitore del Premio Campiello 2017.

La trama ufficiale: Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico venendo catapultata in un mondo estraneo.

Il cast del film include Sofia Fiore (L’Arminuta), Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti (protagonista anche in “Tre piani” di Moretti), Andrea Fuorto, Stefano Petruzziello, Giovanni Francesco e Palombaro Fiorita.

Dopo la presentazione alla 16^ edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà oggi alle ore 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, il Massimo è il primo cinema a proiettare il film prima dell’uscita nelle sale del 21 ottobre.

Nato in provincia di Salerno nel 1974, Giuseppe Bonito esordisce con il film “Pulce non c’è” (Premio speciale della Giuria al Festival di Roma – Sezione Alice nella città) nel 2012. Nel 2020, il regista ha ottenuto la candidatura come miglior regista esordiente ai Nastri d’Argento per il film “Figli” con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, ottenendo il Nastro d’Argento come miglior commedia e Nastri d’Argento per la migliore interpretazione in un film commedia a Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

All’evento interverranno Nicola Mattoscio (Presidente della Fondazione Pescarabruzzo) e la scrittrice, Donatella Di Pietrantonio (Premio Campiello 2017).

Il film, una coproduzione italo-svizzera di Maro Film, Baires Produzioni, Kaf con Rai Cinema, è distribuito da Lucky Red.

La proiezione si terrà nella sala1 alle ore 20.30 del Cineteatro Massimo. L’ingresso sarà consentito esclusivamente agli spettatori muniti di green pass fino alla copertura dei posti disponibili (676). Prezzo unico del biglietto € 6,00.