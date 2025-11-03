L’ARTE ENTRA IN OSPEDALE: ALL’AQUILA LA NUOVA SALA DI RADIOLOGIA CON 36 ARTISTI E IMPRESE LOCALI

L’AQUILA – Sarà inaugurata il 5 novembre 2025 alle ore 11 la nuova sala d’attesa dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’ospedale “San Salvatore dell’Aquila”, completamente rinnovata grazie al progetto “L’arte per guarire”, che unisce solidarietà, arte e attenzione per il benessere dei pazienti.

L’intervento, promosso dalle associazioni “L’Aquila per la Vita”, “Arte in Comune” e “Assoart”, ha permesso non solo di arricchire gli ambienti con le opere di 36 artisti aquilani, ma anche di realizzare un’importante opera di riqualificazione strutturale e funzionale.

I pazienti potranno ora attendere il proprio turno in una grande sala luminosa, dotata di bagno e antibagno, che garantisce privacy e comfort, sostituendo il vecchio e angusto corridoio d’attesa. Completamente ristrutturata anche la sala accettazione, con nuovi pavimenti e spazi riorganizzati per migliorare l’accoglienza.

Particolarmente significativa la consegna anticipata dei lavori, realizzata prima dei tempi previsti, grazie all’impegno e alla professionalità della ditta Edilfrair, che ha curato la parte edilizia in stretta collaborazione con gli enti promotori.

Un’iniziativa corale che trasforma i luoghi della cura in spazi di bellezza, dignità e speranza, testimoniando la forza della collaborazione tra istituzioni, artisti e imprese del territorio.

Artisti partecipanti:

Roshanak Amindari, Raffaella Capannolo, Antonella Centi, Olimpia Centi Pizzutilli, Sara Chiarenzelli, Alessandra D’Antonio, Maurizio D’Armi, Callisto Di Nardo, Ernesto Di Nardo, Mirella Di Raffaele, Raffaele Dragani, Mimmo Emanuele, Joceline Feron, Valeria Ferrarese, Ombretta Fiordigigli, Anna Maria Galterio, Patrizia Giannone, Elena Ianni, Mirella Liberatore, Vera Lorenzetti, Maria Gabriella Ludovici, Maria Pia Luzi, Daniela Manelli Trionfi, Carla Marinelli, Francesca Massaro, Svetlana Nikitina, Amelia Palumbo, Florin Pantiru, Roberto Paolucci, Paolo Pietraforte, Patrizia Prospti, Giuliana Spagnoli, Sandra Tiberti, Mimmo Tunno, Patrizia Vespaziani, Antonio Zenadocchio.

Sostenitori economici e tecnici:

Fondazione Carispaq, Edilfrair, Associazione Provinciale Costruttori, L’Aquila per la Vita, BDS Termoidraulica srl, Alba Doors srl, Aquilaprem, Scimia Arte e Costruzioni, MD Leader Building, Iannini Edilizia, F.lli Paolini srl, Unirest srl, Palombizio Costruzioni di Paolo, Costruzioni Iannini srl, Limaco srl, Cairoli Bruno, Tullio Edil Calcestruzzi srl, Rosa Edilizia, O.CI.MA. srl, Fratelli Chiodi srl, G.T.T.R. Generale-Appalti srl, Fratelli Melone srl, Artisti Aquilani.