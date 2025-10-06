L’ASL 1 ADERISCE AL PIANO CHE OFFRE VISITE GINECOLOGICHE GRATUITE: CONTROLLI ALL’OSPEDALE DI SULMONA

L’AQUILA – L’Azienda Sanitaria Locale 1 Abruzzo ha aderito al progetto “Dalla parte di noi donne” promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati, per offrire visite ginecologiche gratuite sabato 18 e sabato 25 ottobre. L’iniziativa è volta a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica, offrendo occasioni di informazione e visite ginecologiche gratuite.

Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it sarà possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica a partire da lunedì 6 ottobre. Le visite si terranno sabato 18 e sabato 25 ottobre, dalle 10 alle 13.30, presso l’Ambulatorio al secondo piano dell’Ala Bolino, all’interno del Presidio Ospedaliero dell’Annunziata di Sulmona (L’Aquila), in viale Mazzini 100.

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa, di carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale.