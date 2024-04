L’ASSESSORE DE SANTIS: “PARCHEGGIO EX CASERMA E’ PARTE DI UN PIANO PER AREE DI SOSTA ALL’AQUILA”

L’AQUILA – “Il finanziamento di 2 milioni assegnato dal Comune dell’Aquila in sede di Cabina di coordinamento integrata per la realizzazione di un parcheggio all’interno dell’ex Caserma Rossi, e per il quale ringrazio il sindaco Pierluigi Biondi per l’impegno finalizzato al conseguimento di un risultato così importante, rientra in un’ampia e prospettica strategia dell’amministrazione comunale per fornire soluzioni rispetto a temi sensibili come la disponibilità di spazi per le aree di sosta e l’accesso sia al centro storico sia al limitrofo polo scolastico di Colle Sapone o il raggiungimento dei due stadi cittadini”. Lo afferma Francesco De Santis – Assessore aquilano all’Urbanistica e Pianificazione territoriale

“Un altro intervento, per il quale sono già state avviate le procedure di esproprio dei terreni, e che riteniamo sarà in grado di dare un’ulteriore risposta alle esigenze di cittadini, residenti, automobilisti e commercianti è quello del parcheggio su Viale della Croce Rossa. Abbiamo già un progetto preliminare per una struttura da circa 200 stalli, dotata di un collegamento meccanizzato in grado di collegarla con l’area dell’ex e dell’ex ospedale San Salvatore, in cui oggi sono presenti aule e uffici della Facoltà di Lettere dell’Università dell’Aquila. Con i tecnici e il personale del settore Pianificazione urbana, inoltre, stiamo effettuando le opportune valutazioni su un’ulteriore area, nei pressi del Castello Cinquecentesco, per individuare soluzioni idonee finalizzate alla creazione di una nuova area parcheggio”.

“La nostra città è al centro di un significativo processo di rigenerazione urbanistica, con importanti interventi programmati o già in corso, e abbiamo ben chiara la necessità di fornire alla comunità, nonché a turisti e visitatori, luoghi idonei per poterla vivere al meglio. I parcheggi sono e saranno parte integrante di questa visione e per realizzarla si sta lavorando con grandissimi impegno, costanza e professionalità”, conclude.