L’ASSESSORE QUAGLIERI: “CON DICKENS COSTRUIAMO LA NUOVA LEADERSHIP MANAGERIALE ABRUZZESE”

L’AQUILA. – “L’Abruzzo ha bisogno di valorizzare la competenza manageriale per affrontare con successo le sfide del cambiamento economico e tecnologico. Progetti come Dickens Management per l’Abruzzo vanno nella direzione giusta: promuovere l’aggiornamento professionale, la collaborazione tra imprese e la diffusione di una cultura manageriale moderna basata sulla capacità di gestire transizioni ambientali e tecnologiche”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale Mario Quaglieri, intervenendo alla presentazione ufficiale del progetto promosso da Fondirigenti, con Federmanager Abruzzo e Molise, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Federmanager Academy e Università “D’Annunzio” di Pescara, che si è svolta questa mattina a Palazzo Silone, all’Aquila.

Nel corso dell’incontro, aperto dalla presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Franca Camplone, sono intervenuti anche Francesca Leonori responsabile del settore organizzativo e formazione Federmanager Academy, Bruno Leombruni, consigliere direttivo Federmanager Abruzzo e Molise, Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Francesco De Luca, professore di Economia aziendale università D’Annunzio ed Ezio Rainaldi, presidente Confindustria L’Aquila.

“L’Abruzzo è una regione a forte vocazione industriale – ha esordito la Presidente Camplone – con competenze che spaziano dall’automotive all’agroindustria, dalla meccatronica ai servizi avanzati. Ma oggi è chiamata ad affrontare transizioni complesse – digitali, ambientali, generazionali – che impongono un salto di qualità nella gestione del capitale umano. Per questo nasce il Modello Dickens Management: per rafforzare la leadership manageriale e accompagnare in modo strategico l’evoluzione del nostro sistema produttivo regionale.”

“Il Progetto – ha aggiunto il presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Lorenzo Dattoli – rappresenta un’iniziativa di sistema concreta e lungimirante. Nasce dall’ascolto dei manager del nostro territorio e si fonda su quattro pilastri cruciali: innovazione, digitalizzazione, crescita delle imprese e formazione. Un modello che mette la figura del manager al centro dello sviluppo regionale, come catalizzatore di competenze, facilitatore di filiere e promotore di cultura del cambiamento.

Dickens è molto più di un progetto: è una proposta di politica industriale partecipata, costruita sui dati, sulla realtà produttiva abruzzese e sulla volontà di co-progettare, insieme alle istituzioni, un ecosistema formativo e imprenditoriale all’altezza delle sfide globali”.

Presenti inoltre i rappresentanti di Confindustria, di enti e associazioni economiche del territorio, con i quali si è avviato un confronto sul futuro della managerialità in Abruzzo.

La mattinata si è conclusa con la consegna simbolica di un e-book e con una proposta congiunta di Confindustria e Federmanager per lo sviluppo di nuove politiche regionali a sostegno della leadership manageriale “Il valore di questa iniziativa – ha concluso Quaglieri – sta anche nella sinergia che riesce a generare tra mondo delle imprese, formazione accademica e rappresentanza manageriale: elementi centrali per costruire un sistema produttivo competitivo e pronto alle transizioni in atto”