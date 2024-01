L’AQUILA – L’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, ha formalmente comunicato le sue dimissioni dal partito Lega per Salvini Premier.

“Saluto e ringrazio – spiega la Verì – tutti coloro con i quali ho condiviso questa esperienza, durante la quale la nostra Regione ha non solo affrontato e superato l’emergenza pandemica, ma ha anche centrato obiettivi che i nostri predecessori non sono mai riusciti a raggiungere. Penso, ad esempio, alla nuova rete ospedaliera, alla rete territoriale, agli accordi di programma per i nuovi ospedali”.

L’assessore, si legge nella nota, proseguirà “il suo impegno politico nel centrodestra, a sostegno della candidatura del presidente Marco Marsilio”.

Nicoletta Verì, 4.934 voti nel 2019, come già ipotizzato da Abruzzoweb, dovrebbe candidarsi proprio con la lista del presidente, dopo aver già detto no alla candidatura con i salviniani, con grande disappunto dei salviniani e del segretario regionale Luigi D’Eramo, e questo potrebbe poi essere solo il primo passaggio per l’adesione a Fdi.

La Lega nel febbraio 2019 aveva preso ben 165.008 voti, pari al 27,5%, eleggendo ben 10 consiglieri e mettendo in giunta 4 assessori su 6. Poi però la Lega ha subìto una serie di defezioni che hanno dimezzato il gruppo consiliare, e ora anche la presenza in giunta, visto che prima di Verì è andato via, per aderire a Fdi, l’assessore ad Ambiente ed Energia, Nicola Campitelli.