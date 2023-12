L’ASSESSORE REGIONALE VERI’: “TRA I PRIMI AD ADOTTARE IL PIANO DELLA MEDICINA DI GENERE”

PESCARA – “Siamo tra le prime Regioni ad aver redatto il piano per la medicina di genere e ad aver istituito i piani di formazione per poi arrivare ai percorsi formativi a cui stanno dando attuazione tutte le aziende sanitarie. Quindi, attraverso l’indicazione di corretti stili di vita, attraverso questi momenti di comunicazione, di informazione e formazione, portiamo avanti un progetto che va a produrre salute ed economia in ambito sanitario”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì.