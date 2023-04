L’ASSESSORE STELLA: “SUBITO UNA SOLUZIONE PER IL DISTRETTO SANITARIO DI CHIETI SCALO”

CHIETI -“Riconosco l’inversione di tendenza della Asl di Lanciano, Vasto Chieti sulla medicina territoriale grazie alle misure del Pnrr varate dal Governo Conte; senza quelle risorse non ci sarebbero questi investimenti. Tuttavia ciò che è stato programmato è ancora insufficiente soprattutto per il territorio di Chieti Scalo”.

Lo afferma l’assessore alla Sanità del Comune di Chieti, Fabio Stella.

“Nonostante accolga con favore l’impegno assunto sulla Casa di Comunità che verrà realizzata in via Pescara, vicinissima all’università e quindi destinata a servire sia la popolazione locale che gli studenti fuori sede, – prosegue l’assessore – voglio sottolineare che c’è ancora il grande vuoto lasciato dalla chiusura della sede del Distretto Sanitario a Chieti Scalo in via de Litio avvenuta oltre 3 anni fa. Il progetto messo in campo sulla stazione di Chieti Scalo va talmente a rilento che, temo, non vedrà mai la luce”. Per Stella “non è più il tempo degli annunci e non si possono aspettare altri anni per la sede del distretto Sanitario a Chieti Scalo. È necessario trovare una soluzione alternativa che nel giro di poco tempo vengano realizzata, una soluzione che sia ubicata al centro di Chieti Scalo, in una posizione comoda per permettere alla popolazione anziana di raggiungere facilmente il nuovo distretto. È la richiesta costante dei cittadini che ormai sono stufi di attendere. È la stessa richiesta che il Movimento 5 Stelle, che rappresento in Giunta comunale, avanza da ormai 3 anni. Mi farò portavoce – conclude – delle loro istanze in tutte le sedi opportune perché i cittadini non hanno bisogno di proclami, ma di risposte celeri, efficienti ed efficaci”.