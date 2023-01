L’ASSESSORE VERI’ IN VISITA ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL 118 CHIETI-PESCARA: IN ARRIVO NUOVI MEZZI

PESCARA – L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha fatto visita alla Centrale operativa unica del 118 Chieti-Pescara. E’ stata l’occasione per verificare sul campo l’andamento di un percorso di fusione sicuramente complesso, che ha prodotto già i primi soddisfacenti risultati in termini di integrazione dei servizi ed efficienza dei soccorsi.

Nel corso della visita – a cui hanno partecipato i direttori generali delle Asl, Thomas Schael e Vincenzo Ciamponi, i responsabili dei servizi 118 Adamo Mancinelli e Vincenzino Lupi, i coordinatori infermieristici Michele Cozza ed Enrico Di Sigismondo – sono state anticipate anche le novità in arrivo quest’anno, a partire dal concorso che sarà bandito per individuare il Direttore dell’Unità operativa. Non meno importante l’avvio della formazione specifica per medici del 118, un passaggio fondamentale ai fini del reclutamento di personale reso difficoltoso dalla carenza di professionisti a disposizione.

“Avere a disposizione nuove competenze – ha detto la Verì – ci permetterà di operare senza affanni e dare sempre maggiore qualità a questo servizio, che resta di importanza fondamentale per la salute dei nostri cittadini”.

Altro elemento di novità è rappresentato dalla dotazione di auto mediche che saranno diffuse sui territori: si tratta di mezzi di soccorso utilizzati per trasportare sul luogo dell’evento medici dell’emergenza e la relativa attrezzatura sanitaria. Più agile di un’ambulanza, l’auto medicalizzata permette una maggiore rapidità di intervento, e rappresenta un mezzo caratterizzato da versatilità, perché può essere utilizzato per prestare supporto avanzato ai mezzi di soccorso di base in situazioni gravi o complesse, o per trattare un paziente che non necessiti del successivo trasporto in ospedale. Un modo, dunque, per rendere ancora più tempestivi i soccorsi ed efficiente l’uso delle ambulanze.

A conclusione della visita l’assessore Verì ha ringraziato tutti gli operatori per il lavoro svolto e l’impegno profuso nell’unificazione delle due centrali operative di Chieti e Pescara.