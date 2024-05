L’ASSOCIAZIONE AQUILANA “JU PARCHETTO” CONSEGNERA’ UNA RACCOLTA DI FONDI AL REPARTO DI PEDIATRIA

L’AQUILA – Mercoledì 22 maggio alle ore 14:00 l’associazione Ju Parchetto con Noi consegnerà la donazione al Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, frutto della raccolta fondi avviata lo scorso 23 marzo in occasione dell’evento per festeggiare i 10 anni di attività di Ju Parchetto Con Noi.

“Con grande emozione siamo qui a parlare di un altro grande obiettivo raggiunto dalla nostra associazione. Questo è stato possibile grazie a tutte le persone che il 23 marzo sono state presenti all’Auditorium del Parco e hanno donato in occasione di quella bellissima serata di festa, premiazioni e testimonianze.” – sostengono i ragazzi dell’associazione. Si tratta della terza donazione in cinque anni dell’associazione Ju Parchetto con Noi in favore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale dell’Aquila che “per noi rappresenta la salvaguardia del futuro, motivo per cui, come nel 2019 e nel 2022, anche in occasione del traguardo dei 10 anni di attività abbiamo scelto un importante gesto di solidarietà.” – ci tiene ad aggiungere il presidente Mirko Ludovisi.