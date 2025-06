L’ASSOCIAZIONE “ROBIN HOOD” DI TERAMO DENUNCIA: “SOTTOPASSO VIETATO AI DISABILI IN CARROZZELLA

TERAMO – L’associazione Robin Hood – Konsumer denuncia la mancata applicazione della normativa per i diversamente abili nel recente inaugurato sottopasso ferroviario a Teramo tra via Tripoti e Viale Crispi. 85 centimetri a fronte dei 90 minimi previsti per legge. “La larghezza minima delle carrozzine disabili sulla strada è un aspetto cruciale dell’accessibilità. La normativa italiana, con il Decreto Ministeriale n. 236 del 1989, al titolo “8.2.1. Percorsi” indica che le aree pubbliche, come i marciapiedi, devono avere una larghezza minima di 90 cm per consentire il passaggio di una carrozzina, in un punto del sottopasso la misura risulta essere come da foto di 85 cm”.

