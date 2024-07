L’ATENEO DELL’AQUILA NELLA RETE NAZIONALE DEL DOTTORATO IN PEACE STUDIES

L’AQUILA – Su iniziativa della Rete delle università italiane per la pace (RUniPace) è stato istituito il dottorato di ricerca di interesse nazionale in Peace Studies. Le università italiane partner sono 34. Tra queste c’è anche l’Università dell’Aquila, nel curriculum 4 ‘Educazione alla pace e migrazioni’.

Il dottorato in Peace Studies costituisce la principale, concreta risposta delle università italiane di fronte al dilagare delle guerre, ai rigurgiti di nazionalismo, alla crisi dello stato di diritto e dei principi democratici, all’aumento delle diseguaglianze e della violenza di genere.

Le Università aderenti si propongono di sviluppare in Italia, in una vivace interazione con progetti tematici già avviati a livello internazionale e in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, una formazione superiore di alto livello interdisciplinare sulle tematiche della pace, dei diritti umani, degli studi su conflitto e pace, del disarmo e della costruzione di società inclusive e sostenibili. Ispirato ai valori universali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il dottorato si concentra sulle tematiche del conflitto e della pace contribuendo alla costruzione di una società più giusta e pacifica attraverso la ricerca avanzata e l’applicazione pratica delle competenze da acquisire attraverso 10 curricula formativi: tecnologia, sostenibilità e pace; identità, memorie, religioni e pace; costruzione della pace, diritti umani, diritti dei popoli; educazione alla pace e migrazioni; architetture e paesaggi di pace; spazio, territori, risorse e narrazioni nella prospettiva della pace; economia della pace; letterature, arti, filosofie e immaginari di pace; giustizia riparativa, giustizia di transizione e trasformazione non violenta dei conflitti; dinamiche, processi e attori nelle relazioni internazionali. Per informazioni relative al programma di ricerca del Curriculum 4 si può inviare una mail a: silvia.nanni@univaq.it.