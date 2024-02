L’ATENEO DI TERAMO APRE AI NUOVI STUDENTI CON L’INIZIATIVA “WINTER SCHOOL 2024”

TERAMO – Parte domani, martedì 6 febbraio, la Winter School 2024 dell’Università di Teramo, con le giornate riservate a studenti dell’ultimo anno delle Scuole Superiori, per far conoscere tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico. Un modo per aprire l’università agli studenti, per dar loro la possibilità di orientarsi, in maniera consapevole, alla scelta del percorso universitario, il cosiddetto “Orientamento in entrata”. Una giornata vissuta all’interno di ogni dipartimento a diretto contatto con docenti e studenti per la presentazione dei Corsi di laurea. Sono presenti anche le matricole, che per affinità generazionale racconteranno le loro esperienze, dando consigli pratici e rispondendo alle domande degli studenti della scuola.

La Winter School 2024, con classi da 30 studenti, comincia con Medicina Veterinaria (ciclo unico) e Tutela e benessere animale il 6 febbraio. Biotecnologie 12 febbraio, Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità 13 febbraio, Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità 15 febbraio, Scienze e tecnologie alimentari 16 febbraio, Viticoltura ed enologia 21 febbraio, Turismo sostenibile e Giurisprudenza (ciclo unico), Servizi Giuridici e Diritto dell’Ambiente e dell’energia 26 febbraio, Scienze Politiche 27 febbraio, Scienze della Comunicazione 28 febbraio e Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) 29 febbraio. Economia e Diritto dell’Ambiente e dell’energia 1 marzo. Giurisprudenza (ciclo unico) 14 marzo.