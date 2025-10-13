L’ATLETA ABRUZZESE NANDO D’AGOSTINO ORO AI MONDIALI FISDIR ATLETICA LEGGERA: QUAGLIERI, “UN ESEMPIO”

L’AQUILA – L’atleta abruzzese Nando D’Agostino ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali Virtus Fisdir – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali – di atletica leggera, disputati a Brisbane (Australia).

L’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, in una nota commenta: “Il successo di D’Agostino riempie d’orgoglio l’Abruzzo e dimostra quanto l’impegno, la determinazione e la passione possano condurre a traguardi straordinari. È un esempio per tutti, in particolare per i giovani e per chi affronta ogni giorno le proprie sfide con coraggio”.

L’atleta pescarese è allenato da Nicola Piro ed è tesserato con la Polisportiva Tethys di Chieti.

L’assessore, inoltre, sottolinea come “la Regione continuerà a sostenere lo sport paralimpico, riconoscendone il valore educativo, sociale e inclusivo”.