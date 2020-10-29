L’ATTENTATORE DI NIZZA E’ UN TUNISINO PASSATO DA LAMPEDUSA, “IN FRANCIA ARRIVATO MOLTO DI RECENTE”

29 Ottobre 2020 17:03

ROMA – L’attentatore di Nizza è un tunisino arrivato “molto di recente” in Francia da Lampedusa: lo ha annunciato – riporta AskaNews – il deputato francese di Lr Eric Ciotti.




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Si tratta di un uomo di circa 25 anni, riferiscono i media francesi: colpito dalla polizia dopo il sanguinoso attacco, versa in condizioni gravi in ospedale.

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