L’ATTIVITA’ DELL’ARIC DURANTE L’EMERGENZA COVID: CONFERENZA STAMPA IN REGIONE, LA DIRETTA

L’AQUILA – Conferenza stampa oggi alle 11, all’auditorium “Piervincenzo Gioia” di Palazzo Silone, per illustrare il bilancio di attività svolte dall’Agenzia regionale per l’Informatica e la committenza nel periodo di massima emergenza sanitaria da Covid-19 e per salutare il nuovo direttore Aric.

Saranno presenti Marco Marsilio, Presidente della giunta regionale, la dirigente Daniela Valenza, già Commissario straordinario Aric e il direttore Donato Cavallo. Alla conferenza stampa sarà presente anche l’assessore delegato, Guido Quintino Liris.