L’AUTO FINISCE CONTRO UN ALBERO: 61ENNE PAKISTANO PERDE LA VITA A CITTA’ SANT’ANGELO

CITTÀ SANT’ANGELO – Un uomo di 61 anni, di origini pakistane, è morto questa mattina all’alba per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Città Sant’Angelo, nel Pescarese. La sua auto è andata a schiantarsi contro un albero ai lati della carreggiata.

All’arrivo dei soccorsi l’uomo era in arresto cardiaco; i sanitari del 118 lo hanno rianimato, intubato e poi trasportato in ambulanza all’ospedale civile di Pescara dove però è deceduto. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente, il 61enne potrebbe aver avuto un malore o un colpo di sonno.