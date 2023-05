LAVORARE ALL’ESTERO: IL 4 MAGGIO GIORNATA INFORMATIVA AL RETTORATO DELL’AQUILA SULLE OPPORTUNITA’

L’AQUILA – Sarà la sede del Rettorato dell’Università a Palazzo Camponeschi in piazza Santa Margherita all’Aquila ad ospitare la giornata di orientamento alla mobilità europea promossa d Eurodesk Italy e Eures Abruzzo in collaborazione con il Centro per l’impiego dell’Aquila, il servizio InformaGiovani del Comune e l’Università dell’Aquila.

L’appuntamento è per giovedì 4 maggio 2023 dalle ore 15 alle ore 19. L’attività di orientamento è rivolta a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, ma l’iniziativa intende rivolgersi prioritariamente alla fascia d’età 18-35 anni e agli studenti che più di tutti sentono il richiamo e l’esigenza di un’esperienza all’estero. In questo senso, verranno illustrate le opportunità di studio, lavoro e tirocinio all’estero offerte dai programmi europei per allargare i propri orizzonti e migliorare le proprie competenze sia professionali che trasversali. Al centro della giornata di orientamento ci sarà il programma Eures Tms – Targeted Mobility Scheme- che si sostanzia in un’azione che promuove la mobilità professionale in un altro Stato membro dell’Unione europea (Ue), in Norvegia e Islanda.

Eures aiuta i candidati europei in cerca di un’occupazione a trovare un’opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato. Allo stesso tempo, assiste i datori di lavoro nel trovare candidati motivati e qualificati. Per iscriversi alla giornata di orientamento è necessar