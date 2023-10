LAVORI A RILENTO AL VILLAGGIO CELDIT A CHIETI: STELLA (M5S) CONTRO L’ATER , “STOP SCARICABARILE”

CHIETI – “L’atteggiamento del presidente dell’Ater riguardo al caso del cantiere nel Villaggio Celdit è un film già visto. Lo scaricabarile sulle responsabilità serve solo a distogliere l’attenzione su problemi che, con tutta evidenza, per quasi tre anni non sono stati risolti. I cittadini chiedono di sapere perché solo il cantiere della palazzina in questione, a differenza di altri presenti nel quartiere ha subito ripetuti stalli e ha eseguito lavori visibilmente inadeguati”, ad affermarlo la consigliera regionale pentastellata Barbara Stella.

“Purtroppo non ci sono state ancora risposte chiare a queste domande e per questo ho portato il caso anche in Consiglio regionale. In quell’occasione l’assessore competente Quaglieri, lo scorso aprile, ha ammesso di non avere notizie sul tema, assicurandomi una risposta scritta il giorno seguente. Peccato che questa risposta non sia mai arrivata e l’assessore abbia preferito cavarsela con due righe divulgate a mezzo stampa”, conclude.