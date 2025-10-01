LAVORI A SEDE BANCA D’ITALIA ALL’AQUILA: CAMBIA IL TRAFFICO IN CENTRO STORICO FINO AL 9 DICEMBRE

L’AQUILA – In considerazione di lavori di manutenzione ordinaria allo stabile della Banca d’Italia, che prevede la

demolizione ed il ripristino di pavimenti ed intonaci su lastrico solare, al fine di permettere l’uscita dei mezzi d’opera di cantiere, il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila ha emanato un’ordinanza con la quale viene istituita la chiusura temporanea, regolata da movieri e limitatamente al passaggio dei mezzi d’opera, in Via Indipendenza, Piazza S. Marco e Via S. Agostino, con immissione su Via XX Settembre, nel seguente periodo: dal 2 ottobre 2025 al giorno al 9 dicembre 2025, per un tempo massimo di 10 minuti, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 06:00 alle ore 07:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00.

La ditta incaricata dei lavori garantirà il transito dei mezzi d’opera attraverso l’utilizzo di movieri, posizionati su ciascuna delle intersezioni presenti nel tragitto in uscita dal cantiere e verso Via XX Settembre, con particolare attenzione all’immissione su Via XX Settembre.

L’accesso agli eventuali residenti nei tratti interessati dai lavori, al personale in servizio di soccorso anche con lettiga ed alle forze dell’ordine, sarà inoltre sempre garantito, predisponendo idonei passaggi mediante appositi allestimenti, atti ad agevolare i percorsi pedonali in sicurezza.

