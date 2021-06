LAVORI A14, UDC: “RISPETTARE TEMPISTICA INTERVENTI PER NON COMPROMETTERE STAGIONE ESTIVA”

FOSSACESIA – “Tempistiche certe per i lavori sulla A14”.

È quanto chiede il segretario regionale dell’Udc Abruzzo, nonché sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che da molti anni si batte per il miglioramento della rete autostradale abruzzese, alla società Autostrade per l’Italia, in merito agli interventi che interessano vari tratti , iniziati da qualche giorno, e che dovrebbero concludersi a fine giugno o al massimo entro il 10 luglio.

“Gli ennesimi cantieri aperti nel tratto abruzzese dell’A14 rallentano la viabilità tra Nord e Sud d’Italia e rischiano di incidere negativamente sulla ripresa economica delle aziende dopo uno stop di mesi e mesi – afferma Di Giuseppantonio, che in veste di sindaco di Fossacesia, tra le località turistiche più frequentate della costa chietina, aggiunge -: siamo tra l’altro alla vigilia della stagione estiva sulla quale vengono riposte molte aspettative – sottolinea- anche alla luce del fatto che nelle notti del 3-4-5 Giugno, dalle ore 22 alle ore 5, il tratto autostradale tra Ortona e Val di Sangro, resterà chiuso al traffico – Si verificheranno disagi lungo la statale 16 Adriatica tra Ortona e Fossacesia, dove verrà trasferito il traffico”.

“Non possiamo dimenticare che l’Abruzzo quest’anno ha visto aumentare a 13 le Bandiere Blu assegnate dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) e 10 spiagge di altrettante località sono state insignite della Bandiera Verde, selezionate tra quelle che risultano essere a misura di bambino. La tempistica nell’esecuzione dei lavori, pur importanti per la messa in sicurezza di gallerie e viadotti, è dunque fondamentale per non andare ad incidere sui flussi turistici”, conclude Di Giuseppantonio.