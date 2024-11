LAVORI AL “DE NINO-MORANDI” DI SULMONA: AFFIDATO SERVIZIO AGGIORNAMENTO E REVISIONE PROGETTO

SULMONA – “Si è conclusa, con l’aggiudicazione alla società teramana Promedia Srl, la procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di integrazione, aggiornamento e revisione completa del progetto per i lavori messa in sicurezza del II lotto dell’Istituto tecnico commerciale ‘Antonio De Nino’ e l’Istituto tecnico per geometri ‘Riccardo Morandi’ di Sulmona”.

Lo comunica in una nota il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che nelle scorse aveva annunciato novità sui lavori nella storica sede dell’Itc-Itg “De Nino-Morandi” di Sulmona, ricordando di aver inoltrato presso la Procura della Repubblica dell’Aquila una istanza di dissequestro del Corpo 1 e di parte del Corpo 3 dell’immobile, chiuso dal 2014 a seguito dell’indagine della stessa Procura sui lavori post sisma. Nel dettaglio il servizio è stato aggiudicato alla Promedia Srl per un importo complessivo di 20.180 euro.

“Abbiamo già espresso in diverse occasioni la necessità di procedere, nel più breve tempo possibile al completamento dei lavori di messa in sicurezza dell’Istituto scolastico – aggiunge il presidente Caruso – Tuttavia, recuperando gli atti della progettazione che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna aveva elaborato, i tecnici del settore Edilizia scolastica dell’Ente hanno rilevato di fatto l’inadeguatezza del progetto per essere sottoposto alla gara d’appalto. Dunque questo ulteriore tassello, consente finalmente di rendere il lotto II appaltabile e cantierabile come ‘lotto funzionale’, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Il tutto per poter procedere all’indizione della futura procedura di gara”.