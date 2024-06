LAVORI AL SOTTOPASSO DI VIA L’AQUILA AD AVEZZANO: ECCO LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

AVEZZANO – Parte così l’opera di messa in sicurezza in vista della quale l’amministrazione comunale avezzanese (Aq) ha pubblicato l’ordinanza con la regolamentazione della circolazione ed elaborato una mappa con le indicazioni per la viabilità alternativa.

Obiettivo, consentire alla ditta di portare avanti un intervento significativo e non rimandabile e minimizzare i disagi per gli automobilisti. Da palazzo di città, si è optato per far partire il cantiere appena chiuse le scuole, quando il traffico è meno intenso. Tra due settimane la stessa operazione dovrebbe ripetersi per via Don Minzoni. Da un lato, naturalmente, il comune ha voluto evitare il più possibile la concomitanza delle chiusure dei due sottopassi ma dall’altro l’ente ha la necessità di completare le opere nei tempi stringenti previsti nel finanziamento PNRR.

I lavori, infatti, sono totalmente coperti dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lavori necessari e attesi da anni per le condizioni dei due sottopassi. Nello specifico il comune aveva ottenuto dal Ministero 1 milione e 250 mila euro per via Aquila e 1 milione e 95 mila euro per via Don Minzoni (ex via Albense) I lavori, andranno ad interessare non solo l’area dei due sottopassaggi, ma anche le carreggiate che transitano nella parte superiore, ossia via dei Ferrovieri, via Collelongo e via Monte Velino.

Proprio, la parte superiore, più delicata da rimettere a nuovo, avrà priorità nel periodo estivo per completarla quando gli istituti scolastici sono chiusi. Per il sottopasso di via Aquila è prevista anche la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato e un sistema di allerta in caso di piogge intense con semaforo e sbarra per fermare le auto. Opere fondamentali, quindi, per la sicurezza di tutti e per realizzare i quali servirà anche la preziosa collaborazione dei cittadini.