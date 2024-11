LAVORI ALL’ACQUEDOTTO DEL CHIARINO: POSSIBILI DISSSERVIZI IDRICI A SCOPPITO IL 14 E 15 NOVEMBRE

SCOPPITO – L’Ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che per lavori urgenti ed indifferibili si rende necessario la chiusura dell’acquedotto del Chiarino. Pertanto nella giornata del 14 Novembre e nella mattinata del 15 Novembre, si potrebbero verificare disservizi nell’ intero territorio del Comune di Scoppito (L’Aquile) ad eccezione delle frazione di Madonna della Strada e Civitatomassa. S’invitano tutti gli utenti che non dispongono dell’impianto di riserva o autoclave a dotarsi preventivamente di un’adeguata scorta. L’Azienda si scusa per gli eventuali possibili disagi.