LAVORI ALL’EMICICLO: DOMANI AL VAGLIO PROGETTI SU ARTIGIANATO, SANITA’ E IMPIANTI SPORTIVI

L’AQUILA – – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Bilancio convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 19 settembre 2023, alle ore 9.30 presso la sala “G. D’Annunzio”.

All’ordine del giorno i progetti di legge “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico” e “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Vasto Film Festival”. La Commissione Sanità è convocata alle ore 10 per esaminare i seguenti provvedimenti: “Modifiche ed integrazioni alla L.R.12 gennaio 2018, n.2: Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al “Premio Giuseppe Zilli”; “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico”; “Modifiche alla Legge Regionale 29 ottobre 2004, n.37 (Norme in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti ed istituzione di ambulatori di rieducazione presso le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Abruzzo)”; “Piano Regionale di coordinamento alla realizzazione dei templi crematori ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n.130 e della legge regionale 10 agosto 2012 n.41”; All’ordine del giorno anche due risoluzioni: “Misure per l’istituzione della sorveglianza sanitaria attiva per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni” e “Misure per l’istituzione dello screening cardiologico per la fascia di età ricompresa tra 0 e 14 anni”. Sempre martedì, alle 14.30, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per organizzare i lavori consiliari.