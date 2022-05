LAVORI COMMISSIONE, FEBBO: “DA CENTROSINISTRA LEZIONI DI POLITICA INACCETTABILI”

L’AQUILA – “Il capogruppo del Pd Silvio Paolucci e il consigliere Sandro Mariani intervengono, come spesso accade, in maniera inopportuna imputando le responsabilità del mancato svolgimento delle Commissioni odierne unicamente al centrodestra”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che sottolinea: “Paolucci e Mariani però offrono una lettura strumentale della situazione visto che dimenticano di segnalare che anche i consiglieri del Pd risultavano inspiegabilmente assenti in Commissione Territorio (come dimostrato dal registro presenze in allegato)”.

“Per quanto riguarda poi le loro continue litanie sui contrasti della maggioranza, che rallenterebbero i lavori del Consiglio, li inviterei a evitare l’argomento visto che entrambi, con i loro compagni del centrosinistra, si sono messi in evidenza portando avanti una legislatura caratterizzata da continui litigi, ricatti e ritardi”.

“Ricordo che in Consiglio regionale sono andati almeno 7 volte in minoranza mentre ben 3 assessori regionali (Di Matteo, Gerosolimo e Sclocco) sono mancati in Giunta per oltre 2 anni. Evitino pertanto di darci lezioni di politica che, visti i loro precedenti, sono assolutamente inaccettabili e gratuite”, chiosa Febbo.