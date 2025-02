PESCARA: PROSEGUONO LAVORI DI RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL FERRO DI CAVALLO IN VIA TAVO

PESCARA – I lavori di riqualificazione del quartiere Rancitelli a Pescara proseguono a ritmo serrato. Infatti, conclusi i lavori di demolizione dell’ex Ferro di cavallo, tutto è pronto per la realizzazione del nuovo complesso residenziale che sorgerà al posto del vecchio immobile demolito. Lo rende noto l’Ater di Pescara.

“Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro sin qui svolto – afferma Domenico Di Meo, presidente dell’Ater – poiché dimostra la ferma volontà di tutti gli attori coinvolti (Ater, Comune e Regione) di voltare decisamente pagina per un verso su un modo di concepire l’edilizia residenziale pubblica che in passato ha sostanzialmente ghettizzato le periferie, per altro verso in favore di una rigenerazione urbana che coinvolge l’intero quartiere verso forme di intervento più sostenibili in termini di miglioramento della vivibilità”.

Il progetto di ricostruzione rientra nel più ampio obiettivo di riqualificazione sociale e urbana di un’area della città fortemente degradata, sia dal punto di vista urbanistico-edilizio sia sociale.

La realizzazione del primo Blocco posto sul lato est del lotto (edificio sud) prevede la realizzazione di 28 alloggi, per un importo totale di € 3.660.000,00.

I lavori sono stati aggiudicati a Pangea consorzio stabile S.c.a r.l.e consegnati il 18 giugno 2024, ma le operazioni di cantierabilità dell’area hanno richiesto un’attenta, laboriosa e ponderata attività di verifica per l’individuazione della posizione dei pali di fondazione esistenti, nonché la posizione dei nuovi pali da realizzare, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche dell’area. Si consideri, infatti, che al fine di garantire la stabilità del nuovo fabbricato, la profondità di perforazione per i pali dellafondazione deve raggiungere gli 80 metri, evitando falde freatiche e terreni argillosi.

Lo scorso giovedì 6 febbraio sono stati fissati, all’esito di una verifica congiunta tra i tecnici dell’ATER e quelli dell’impresa aggiudicatrice dei lavori, l’allineamento e le quote della posizione del nuovo fabbricato.

Infine, giovedì 20 febbraio l’impresa ha posizionato in cantiere la trivella e l’armatura per dare inizio ai lavori di perforazione.