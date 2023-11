LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI: DOMATTINA STOP EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE AQUILANA DI COPPITO

L’AQUILA – L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua Spa, in una nota, informa che, in relazione ai lavori di riparazione urgente dell’acquedotto in via Vetoio della frazione di Coppito, nel Comune dell’Aquila, risulta necessario interrompere l’erogazione idrica, in fascia oraria compresa tra le ore 8:30 e le ore 14 del giorno giovedì 23 novembre 2023.

Per effetto dell’interruzione sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8:30 alle ore 14:00 del 23 novembre nelle seguenti zone della frazione di Coppito: Coppito Montagnino e Progetto Case di Coppito.