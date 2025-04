LAVORI FUNIVIA GRAN SASSO: UTENTI SOLLECITANO LA RIAPERTURA DELLA STRADA PER TRASPORTARE LE FUNI

L’AQUILA – Alcuni appassionati di montagna, e del Gran Sasso aquilano in particolare, visto che la stagione sciistica bassa sta per arrivare al termine, si chiedono se si sta provvedendo alla apertura della strada, togliendo la neve, per fare transitare i tir che dovranno portare a monte le funi/corde da cambiare alla funivia.

Per stare dentro con i tempi occorrono almeno 4/6 frese. In sostanza la strada che porta all’albergo e al piazzale è ancora innevata e i camion non possono passare per trasportare il pesante materiale necessario. A loro avviso bisogna provvedere subito altrimenti i tempi slitteranno oltre misura a scapito del turismo.