LAVORI GRAN SASSO: PIANIFICATE DA RUZZO RETI LE CHIUSURE DELLE CONDOTTE IDRICHE NEL TERAMANO

TERAMO – Alla luce dei lavori avviati ieri, 14 ottobre, dal Commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico Gran Sasso, la Ruzzo Reti informa che, come già avvenuto in altre province, per consentire l’accumulo di volumi significativi di acqua e per essere in grado di gestire eventuali necessità, sono state programmate precauzionalmente chiusure notturne delle condotte principali nel teramano. Di seguito il dettaglio delle chiusure programmate: – martedì 15 ottobre dalle 18 alle 06 del mattino seguente – giovedì 17 ottobre dalle 22 alle 06 del mattino seguente – sabato 19 ottobre dalle 22 alle 06 del mattino seguente – lunedì 21 ottobre dalle 22 alle 06 del mattino seguente.

Per questo motivo, il servizio di erogazione idrica potrebbe subire delle interruzioni e/o abbassamenti di pressione nei Comuni sottoelencati del teramano: – Isola del Gran Sasso – Tossicia – Colledara – Montorio al Vomano – Torricella Sicura – Campli – Civitella del Tronto – Canzano – Castellalto – Bellante – Sant’Omero – Teramo – Notaresco – Morro d’Oro – Roseto degli Abruzzi – Sant’Egidio alla Vibrata – Ancarano – Corropoli – Torano – Nereto – Controguerra – Colonnella – Mosciano S. Angelo.