LAVORI PER FIBRA OTTICA ALL’AQUILA: IL 30 NOVEMBRE CAMBIA LA CIRCOLAZIONE IN CENTRO

L’AQUILA – Nella giornata di sabato 30 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 17, verrà interdetto il traffico lungo la direttrice che conduce da via Bafile verso Piazza Palazzo sino a via San Bernardino.

Nello specifico il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila ha emesso due ordinanze con cui vengono disposte una serie di modifiche alla circolazione e divieti per consentire l’esecuzione di lavori finalizzati al passaggio della fibra ottica e linee di alimentazione all’interno del tunnel dei sottoservizi – per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza in centro storico – e lo svolgimento di opere di spostamento linee per la pavimentazione di Piazza Palazzo, posa cavi nella polifora e scavi per il raccordo di tubazioni e cavi.

Le disposizioni riguarderanno Via Bafile, Piazza Palazzo, Via Sallustio, Corso Principe Umberto e Via San Bernardino. In particolare, con l’ordinanza 415/T, viene ordinata l’istituzione: della chiusura temporanea di carreggiata stradale con istituzione del divieto di transito veicolare – ECCETTO I VEICOLI DEI MEZZI D’OPERA – e del divieto di sosta zona rimozione su ambo i lati, in Via Andrea Bafile e Piazza Palazzo, tratto compreso tra l’intersezione con Via Paganica e fino a quella con Via Accursio; del senso unico di circolazione in direzione Via Sallustio, con ausilio di movieri e del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati in Via Camponeschi. Con l’ordinanza 416/T viene ordinata l’istituzione: in C.so Principe Umberto, del divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli dei mezzi d’opera; Via San Bernardino, del divieto di transito veicolare gestito da movieri limitatamente alle operazioni su pozzetto aperto e del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri ambo i lati.