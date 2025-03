LAVORI PER I SOTTOSERVIZI ALL’AQUILA: ECCO LE MODIFICHE AL TRAFFICO DECISE DAL COMUNE

L’AQUILA – Per consentire la realizzazione dei lavori dei sottoservizi su via XX Settembre e in Viale Giovanni XXIII, il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza con cui sono previsti dal 24 marzo 2025 l’istituzione di divieti di sosta e l’interdizione al transito veicolare e pedonale.

Ecco le modifiche: fino alle ore 24,00 del giorno 04 aprile 2025 l’apertura del cantiere stradale su via Barete nel tratto compreso tra Viale Giovanni XXIII e Via San Domenico, ed istituzione sulla stessa del divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati e interdizione totale al transito veicolare garantendo il solo transito pedonale; – fino alle ore 24,00 del giorno 24 maggio 2025 l’apertura del cantiere stradale su Via S. Teresa nel tratto compreso tra Via Barete e Via Roma, ed istituzione sulla stessa del divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati e interdizione totale al transito veicolare e pedonale; – fino alle ore 24,00 del giorno 24 maggio 2025 l’apertura del cantiere stradale su Via San Domenico nel tratto compreso tra via Barete e Via Roma, ed istituzione sulla stessa del divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati e interdizione totale al transito veicolare e pedonale; – fino alle ore 24,00 del giorno 24 giugno 2025 l’apertura del cantiere stradale sulle Scalinate di collegamento tra Viale Giovanni XXIII e Via Fonte Preturo, ed istituzione sulle stesse della interdizione totale al transito pedonale.