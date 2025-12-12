LAVORI PNRR ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA: LIMITAZIONI TEMPORANEE A SOSTA E VIABILITÀ IL 15 E 16 DICEMBRE

L’AQUILA – La Direzione della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila informa che, nell’ambito dei lavori PNRR in corso presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila, nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 dicembre saranno effettuate le operazioni di trasporto e montaggio della gru destinata al cantiere dell’edificio L4.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, saranno necessarie alcune limitazioni temporanee alla sosta e alla viabilità interna.

Dalle ore 5:00 del 15 dicembre alle ore 7:00 del 16 dicembre sarà interdetta alla sosta delle auto l’intera zona parcheggi retrostante l’ingresso principale, lungo tutto il tratto stradale con accesso da via Vetoio fino alla zona antistante l’edificio L4 (prima delle casette di legno), nonché alcune aree lungo la viabilità interna.

Dalle ore 21:00 del 15 dicembre alle ore 7:00 del giorno successivo lo stesso tratto stradale sarà inoltre chiuso al traffico.

Nella giornata del 16 dicembre, dalle ore 7:00 e per l’intera durata delle operazioni, resterà interdetta solo la zona tra gli edifici L4 e L5, necessaria alle attività di scarico e montaggio della gru.

L’Azienda “è consapevole dei disagi che queste modifiche potranno comportare, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di parcheggi. Ove sia possibile, si invitano gli utenti a rinviare le attività non urgenti alla giornata di martedì 16 dicembre, così da ridurre i disagi e facilitare lo svolgimento dei lavori in corso. La ASL 1 assicura che tutte le operazioni saranno eseguite in condizioni di massima sicurezza e nel più breve tempo possibile. Si ringraziano cittadini, utenti e operatori per la comprensione e la collaborazione”.