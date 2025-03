LAVORI PONTE BELVEDERE: IL PD AQUILANO, “PIU’ PROGETTAZIONE E RISPETTO PER LE ESIGENZE DELLA GENTE”

L’AQUILA – “Gli abitanti e le abitanti della zona intorno Piazza Fontesecco, nel centro dell’Aquila, stanno vivendo a dir poco giorni difficili. Come ormai noto sono iniziati infatti i lavori per il ponte Belvedere. Lavori inevitabili, ma che a causa dei ritardi e della mancanza di programmazione che contraddistinguono l’amministrazione Biondi, stanno avvenendo, nella stessa zona, insieme a quelli dei sottoservizi – che insistono su via Fontesecco, Via XX Settembre e Viale Giovanni XXIII – oltre che a quelli dei cantieri lungo Via Sallustio, fino a quello di Piazza Palazzo che non consente ancora il transito nella parte alta”. Lo affermano in una notaAlessandro Tettamanti Segretario Circolo PD L’Aquila Centro e Stefano Palumbo Consigliere Comunale dello stesso partito.

“L’Amministrazione, si è comportata come se gli abitanti non esistessero e da un giorno all’altro ha chiuso il passaggio da Via Fontesecco a Via XX Settembre, senza informare a tempo debito i residenti, in una delle zone più abitate del centro. Residenti che, se messi a corrente e in una posizione di collaborazione, avrebbero potuto di certo aiutare a pensare meglio la difficile viabilità provvisoria, visto che quella messa in atto non prevede, ad esempio, la possibilità di risalita da Fontesecco a Viale Giovanni XXIII – Viale Duca degli Abruzzi. Cosa che speriamo si possa risolvere a breve con il cambio di senso di marcia di Via Angioina, in modo da consentire almeno la possibilità di un anello intorno al quartiere, senza il quale non c’è una via d’uscita e un residente in cerca di parcheggio, se non lo trova, è obbligato a procedere forzatamente fino a San Berardino e circumnavigare L’Aquila per tornare al punto di partenza”.

“Diciamo che questa mancanza di sensibilità verso la popolazione residente non stupisce viste le dichiarazioni del Sindaco Pierluigi Biondi, che sembra vedere quasi con fastidio una città fatta anche di residenti, di scuole e insomma… una vita quotidiana. È anche una questione di sicurezza però. Sarebbe opportuno in tal senso segnalare quali siano i percorsi pedonali alternativi allo sbocco impossibile per Via XX Settembre e soprattutto ci aspettiamo che i lavori del ponte, proprio per il pesante ostacolo che determinano, vengano svolti nella maniera più celere possibile, dato che il fine lavori è previsto per giugno. Invitiamo fortemente l’amministrazione a trovare la possibilità, nel più breve tempo possibile, per un passaggio pedonale verso via XX Settembre, per gli aquilani, ma anche per quei turisti che – soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione – avessero l’idea di avventurarsi dal Centro verso il quartiere della Rivera e delle 99 cannelle. Non osiamo immaginare lo sconforto dei commercianti di Via Fontesecco – Via Sallustio che in questa fase devono aver visto ridursi inevitabilmente l’utenza, data la non facile raggiungibilità delle attività da quel versante. La conseguenza di una non programmazione e di una poca attenzione verso l’economia reale della città”.

“Insomma, L’Aquila è una città complessa in quanto ha una forte tasso di temporaneità legato ai lavori del post sisma, ma questa transizione va organizzata e governata, visto che va avanti da anni e per anni continuerà. È incredibile quanto avvilente assistere invece alla totale mancanza di programmazione, qualcosa di totalmente scoordinato ed imbarazzante per un’Amministrazione. Il che porta all’esasperazione di chi in centro ci vive e pensa ancora sia bello e giusto farlo, e contribuisce a non attrarre di certo altre famiglie a tornare, né corrisponde all’idea della rinascita che spesso viene propinata”.

“Speriamo”, concludono, “che in questa situazione l’Amministrazione possa ritrovare il bandolo della matassa confrontandosi con i cittadini e le cittadine che popolano il quartiere, riconoscendogli a pieno diritto di cittadinanza (dovrebbe essere scontato) e quindi tenendo maggiormente in conto, nel complesso, che all’Aquila le persone ci vivono. Noi di certo manterremo alta l’attenzione sulla vicenda, convinti che il centro debba tornare ad essere uno spazio pubblico in cui vivere e vivere bene in comunità”.