LAVORI PONTE BELVEDERE L’AQUILA: OK SGOMBERO DEI RESIDENTI AL CIVICO 29 DI VIA FONTESECCO

L’AQUILA – Non ci saranno altre proroghe dopo quella scaduta il 29 settembre scorso: il Comune dell’Aquila, con ordinanza dello scorso 30 settembre 2025, ha ordinato lo sgombero temporaneo degli immobili situati al civico 29 di via Fontesecco previsto fino al 31 dicembre prossimo per permettere i lavori di realizzazione del nuovo ponte Belvedere.

L’impresa appaltatrice dovrà garantire la custodia dell’immobile abitato da diverse famiglie fino al loro ritorno. Dovrà anche essere assicurato l’accesso nelle case da parte dei titolari compatibilmente con i lavori nel cantiere.

Lo scopo dello sgombero è quello di tutelare i residenti da pericoli di ipotetici incidenti durante i lavori che potrebbero finire, per l’appunto, entro l’anno in corso. Anche se in questo settore non esistono certezze assolute.

È garantita, per questo periodo, la possibilità di alloggiare gratis al Progetto Case per le famiglie interessate che comunque devono affrontare disagi anche se previsti da tempo.

Il provvedimento è stato anche notificato all’amministratore di condominio Mario Micarelli che poi lo notificherà ai proprietari.

Il controllo e l’osservanza della decisione, che è comunque ricorribile al Tar dell’Aquila, sono affidati alla polizia locale ma anche alla polizia di Stato e ai carabinieri qualora ci fossero problemi di ordine pubblico.

L’ordinanza è stata comunicata anche al prefetto, Ater e all’impresa appaltatrice Belvedere Scarl.