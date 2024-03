L’AQUILA – I timori dei residenti di un condominio alla Torretta di pagare al Comune dell’Aquila una multa di almeno 100mila euro per ritardi di 5 mesi nella fine dei lavori di ricostruzione post sisma 2009 sono stati dissipati da una sentenza della Corte di Appello che ha confermato il verdetto del tribunale: la sanzione è annullata. Una decisione importante e attuale visto che in città ci sono altri palazzi nella stessa situazione con giudizi pendenti.

La preoccupazione del condomini, rientrati nelle case nel 2014, poggiava sul fatto che la sentenza era attesa per novembre scorso e l’allungarsi imprevisto dei tempi ha fatto ipotizzare una riforma: ma i ritardi sono stati imputabili solo alla mole di lavoro della Corte. I giudici hanno confermato la tesi per cui il contributo di 3 milioni concesso dal Comune era stato erogato nel 2010 e pertanto a quella erogazione non si applicavano le penali stabilite da un successivo Dpcm in relazione all’appaltatore.

I giudici hanno riconosciuto poi che la causa dei ritardi fosse ascrivibile alla ditta edile che era stata oggetto anche di sollecitazioni non andate a buon fine da parte della direzione dei lavori. I condomini erano esasperati da questi ritardi, causa anche di comprensibili malumori, ma non potevano incidere direttamente sull’operato di quella ditta a prescindere dalle intimazioni del direttore dei lavori.

La Corte, pertanto, ha condannato il Comune di L’Aquila ricorrente e la Società che aveva fatto i lavori “Roscini Impianti Tecnologici S.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al pagamento, in solido tra loro, in favore del Condominio appellato nonché di Roberto Valeri, ex amministratore e di Giampaolo Capaldini, progettista e direttore dei lavori, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida, in 9.991,00 euro per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all’i.v.a. 22% come per legge”.

Il condominio è stato assistito nei due giudizi dall’avvocato Ubaldo Lopardi. Possibile ma improbabile un ricorso in Cassazione dell’ente dopo una “doppia conforme” a sfavore.