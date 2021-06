LAVORI PUBBLICI BELLANTE, SALVATORI : “450MILA EURO DESTINATI AL RIFACIMENTO STRADE PROVINCIALI”

TERAMO – ” Grazie al lavoro sinergico avviato con Diego Di Bonaventura, Presidente della Provincia di Teramo, siamo riusciti a destinare la somma di 450mila euro per intervenire sulla manutenzione di ampi tratti della rete stradale provinciale : le opere maggiori a Collerenti e Chiareto Est “.

Lo dichiara in una nota Roberto Salvatori, docente a contratto presso l’Università di Teramo, consigliere comunale a Bellante , già assessore con delega al Bilancio e Tributi, Opere Pubbliche, Ambiente e Tutela del Territorio fino alla revoca avvenuta nel 2019 per la candidatura al Consiglio provinciale con la Lista “La Forza del Territorio “, liste presentate dalla Lega e da Fratelli d’Italia, in appoggio all’attuale Presidente.

“Migliorare la viabilità e la sicurezza delle strade è un impegno assunto dal presidente Di Bonaventura alle passate elezioni provinciali in quanto il rilancio del territorio teramano e, quindi, del Comune di Bellante passa soprattutto da un risanamento della rete viaria e da un sistema di infrastrutture efficiente e moderno ” prosegue Roberto Salvatori ” I lavori, finanziati con fondi provinciali, avranno inizio a breve e sono stati inseriti in bilancio dal presidente Di Bonaventura ( per la precisione saranno approvati venerdì prossimo). Colgo l’occasione per ringraziare Diego Di Bonaventura e l’ Ufficio di Presidenza per aver mantenuto la parola data, certo che si tratti di un inizio proficuo di collaborazione per il futuro”, conclude Salvatori.