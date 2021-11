LAVORI SS 16 ADRIATICA, GRIPPA: “OPERA IMPORTANTE. NASCA IN SIMBIOSI COL TERRITORIO”

VASTO – La costruzione della “SS 16 Adriatica – variante di Vasto Sud – San Salvo Marina”, rappresentata certamente un’opera strategica per il territorio locale, il suo traffico veicolare e la zona marina anche immaginandola in un’area più vasta in quanto rappresenta un tratto importante all’intero corridoio della SS 16 che va da Cattolica a Foggia.

In questo senso, l’attenzione per questa infrastruttura è mantenuta alta dalla deputata Carmela Grippa che ha discusso una sua interrogazione in Commissione Ambiente alla Camera e che sul punto afferma: “Sono soddisfatta per aver appreso dall’ANAS che lo studio di fattibilità dell’opera con il relativo fascio di tracciati sia quasi ultimato e che l’iter per la sua approvazione stia continuando. Sono ulteriori elementi che si aggiungono a quelli precedenti già ottenuti frutto di un’intensa e costruttiva interlocuzione che prosegue con l’Ente.Si deve invece continuare a lavorare per una coesione simbiotica tra il territorio, la comunità, le associazioni e l’opera stessa che deve essere accettata anzitutto dai cittadini affinché vi sia una convergenza unanime di tutti; in virtù della fragilità e delicatezza della zona costiera e di quella collinare già impegnata dalla importante antropizzazione. E in più, per far in modo che l’impegno finanziario da parte del Governo già preso a suo tempo non vada perso. Si tratta di un’occasione storica per tutti noi che non possiamo perdere e a cui sono particolarmente legata e per cui sono impegnata da anni prima ancora di essere un rappresentante dei cittadini nelle istituzioni”, conclude