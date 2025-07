LAVORI SULLA TRATTA FERROVIARIA SULMONA-L’AQUILA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE MA PREVISTE CORSE BUS

SULMONA – Dal 7 luglio al 24 agosto sono previsti lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla Sulmona – L’Aquila, finalizzati ad innalzare gli standard di qualità ed affidabilità della linea.

Durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni del Regionale – brand di Trenitalia (Gruppo FS) – circolanti nella tratta saranno cancellati. Previste corse bus accessibili con regolare biglietto ferroviario. I bus effettueranno le stesse fermate dei treni e, per ottimizzare i tempi di percorrenza, effettueranno le fermate nei punti più idonei rispetto alla stazione di riferimento indicati sul sito di Trenitalia.

La linea tra Sulmona e L’Aquila è frequentata ogni giorno da circa 600 viaggiatori – in prevalenza studenti e pendolari – che utilizzano i 24 collegamenti programmati.

Per agevolare ulteriormente la mobilità sono state programmate altre tre corse bus dirette in fascia pendolari dell’aria aquilana che percorreranno la piana di Navelli ed effettueranno le fermate intermedie di Paganica e Pratola Peligna. I tre collegamenti partiranno da Sulmona alle 6 (arrivo a L’Aquila alle 7:18) e da L’Aquila alle 17 e alle 18:05, con arrivo a Sulmona rispettivamente alle 18:20 e alle 19:27.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus. Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso: i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.

I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.