LAVORI TRAFORO GRAN SASSO: PROROGA STOP EROGAZIONE IDRICA NELL’AQUILANO AQUILANO IL 14 E 15 OTTOBRE

L’AQUILA . L’Ufficio Tecnico di Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, per consentire l’accumulo di volumi significativi di acqua nei serbatoi gestiti per fronteggiare possibili contaminazioni dell’acqua emunta dal Gran Sasso, a seguito delle perforazioni che saranno eseguite dal Commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico, è necessario prorogare l’interruzione dell’erogazione idrica, tra le 23:00 di lunedì 14 ottobre e le 5:00 di martedì 15 ottobre 2024.

L’interruzione interesserà i territori dei seguenti comuni: L’Aquila, Acciano, Barisciano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel Vecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Molina Aterno, Navelli, Ocre, Ofena, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Tione degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo.