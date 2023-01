LAVORO ABRUZZO: RIUNIONE COMMISSIONE REGIONALE PER PROGRAMMA GOL

PESCARA – Via libera della commissione regionale delle Politiche del lavoro all’avviso pubblico “Accompagnamento al lavoro” nell’ambito del programma nazionale GOL (Garanzia di occupabilità per i lavoratori).

La riunione di oggi, coordinata dall’assessore alle Politiche del Lavoro Piero Quaresimale, è stata un’occasione importante per un confronto con sindacati, associazioni datoriali e altri attori del mondo del lavoro sullo stato di attuazione del programma nazionale GOL che Governo e Regioni stanno portando avanti per favorire politiche lavorative.

“E’ stato un confronto pacato e interessante – spiega Quaresimale – che ci ha permesso di conoscere le richieste della Commissione regionale sulle misure previste dal programma. Abbiamo in questo modo raccolto i contributi che i componenti hanno voluto fare all’avviso che finanzia la misura “Accompagnamento al lavoro”, una misura importante che insieme all’incrocio domanda/offerta è da considerarsi centrale per il Programma stesso”. Il via libera della Commissione regionale permette di chiudere l’iter richiesto dal PNRR per la pubblicazione dell’avviso, “che dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio, compatibilmente con la disponibilità delle piattaforme ministeriali”. In termini economici, “l’avviso che riguarda ‘Accompagnamento al lavoro’ – precisa Quaresimale – può contare su una dotazione

9 milioni di euro che serviranno a finanziare tutte quelle attività che i vari soggetti attuatori metteranno in campo per il raggiungimento del risultato occupazionale”.