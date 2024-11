“LAVORO AGILE COME STRUMENTO PER RIPOPOLARE PICCOLI COMUNI”: IL 14 NOVEMBRE CONVEGNO A L’AQUILA

L’AQUILA – “Il lavoro agile come strumento per il ripopolamento dei piccoli Comuni dell’Abruzzo”: questo il titolo del convegno organizzato dalla Biblioteca “Giuseppe Bolino”, che si terrà domani 14 novembre, alle ore 16.30, nella Navata del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

Parteciperà il Presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, che dialogherà con Francesco Maria Spanò, curatore del libro “Lo smart working tra la libertà degli antichi e quella dei moderni” e direttore delle risorse umane della LUISS Guido Carli.

Saranno presenti le autorità istituzionali, le rappresentanze sindacali e datoriali, centri studi e di ricerca in ambito socio economico, i Sindaci dei borghi fino a 5mila abitanti e i colleghi dei capoluoghi di provincia, per un confronto sulla tematica di stringente attualità, che vede in itinere in Parlamento un progetto di legge per riabitare le aree interne, grazie alle opportunità che offre lo smart working.

Lavoro agile inteso come nuove modalità relazionali e per l’occupazione femminile, per ripensare il binomio casa-ufficio, per riorganizzare il lavoro e come sostenibilità ambientale oltre che per ricercare una nuova vivibilità nei piccoli centri, grazie al nomadismo digitale che l’innovazione tecnologica offre. Sono queste le direttrici principali che guideranno il dialogo al quale tutti i portatori di interesse sono invitati a partecipare.