LAVORO, AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI LANCIANO COLLOQUI PER SETTORE METALMECCANICO

LANCIANO – Si rivolge ancora al settore metalmeccanico il secondo appuntamento, organizzato dal Centro per l’impiego di Lanciano insieme con Synergie Italia filiale di Atessa, destinato alla ricerca di personale specializzato.

Mercoledì 27 aprile, dalle 9 alle 12, presso la sede del centro per l’impiego in via Ovidio, sono previsti colloqui di lavoro alla ricerca delle figure professionali di magazzinieri, montatori meccanici, operatori di macchine utensili, saldatori, addetti allo stampaggio.

Si tratta di figure con specifiche competenze professionali in un settore che presenta aziende fortemente consolidate nell’area industriale di Val di Sangro.

In questo senso, gli organizzatori del recruiting day comunicano che diverse aziende hanno dato la loro adesione all’iniziativa, tra cui Nikita, azienda leader nella realizzazione di serramenti in pvc con sede operativa a Filetto zona industriale di Brecciarola, e Verindplast, consolidata realtà nel settore della verniciatura liquida. Per partecipare all’iniziativa inviare una email all’indirizzo: atessa1@synergie-italia.it.