LAVORO: AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SULMONA RECRUITING DAY PER ADDETTO FRONT OFFICE

SULMONA – Il Centro per l’impiego di Sulmona organizza un Recruiting Day per la selezione di personale addetto al front office commerciale.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso la sede del Centro per l’impiego, in via L’Aquila a Sulmona.

La selezione è riservata ai lavoratori iscritti alle categorie protette con l’art. 1 della legge 68/99 che disciplina l’accesso al lavoro dei lavoratori disabili.

Per partecipare alla selezione è richiesta l’esperienza nella mansione, il diploma scuola media superiore, la conoscenza del pacchetto Office, la conoscenza lingua inglese ed essere automunito.

Il lavoratore interessato può inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzocpi.sulmona@regione.abruzzo.it oppure presentarsi direttamente nella sede di via L’Aquila nel giorno fissato per il Recruiting Day.

Maggiori informazioni sull’iniziativa possono essere raccolta inviando un’email all’indirizzocpi.sulmona@regione.abruzzo.it oppure telefonando al numero 0864577957.