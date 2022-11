LAVORO: ASSESSORE QUARESIMALE A INCONTRO REGIONI CON MINISTRO CALDERONE

PESCARA – Dalle problematiche legate all’attuazione del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) alle questioni legate alla formazione e alla sicurezza sul lavoro: sono solo alcuni di temi che gli assessori regionali al Lavoro hanno trattato oggi con il ministro delle Politiche del lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, nel corso di un incontro.

Al vertice Regioni-Ministro ha partecipato l’assessore al Lavoro Pietro Quaresimale.

“È stato un incontro fruttuoso – ha detto l’assessore – perché ha permesso alle Regioni di fare il punto su tutte le iniziative comuni legate alle politiche del lavoro. Per l’Abruzzo ho avuto modo di far presente al ministro Calderone le problematiche che abbiamo riscontrato sull’attuazione del Programma GOL, tenuto conto che proprio oggi è stato pubblicato il primo Catalogo dell’offerta formativa riservato ai disoccupati che sono stati profilati dai Centri per l’impiego”.

“L’Abruzzo – ha ribadito Quaresimale – è in linea con gli obiettivi del Programma finanziato con il PNRR che il Governo ci ha assegnato. Rimane in piedi, tuttavia, la questione legata all’utilizzo di 15 milioni di euro dei fondi ‘ex menziani’ ad appannaggio dell’Abruzzo: la nostra idea è di destinare queste risorse per incentivare le assunzioni da parte delle aziende in modo da generare un circuito virtuoso che stimoli il mercato del lavoro locale”.

Sulle questioni legate alla formazione e alla sicurezza sul lavoro, l’assessore Quaresimale ha evidenziato la necessità “di un sforzo comune per snellire le procedure burocratiche che rallentano i processi di crescita e sviluppo”.